Tlc: T-Mobile Us, con ultimo attacco hacker trafugati dati di 40 milioni di clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo attacco informatico subito dall'operatore di telefonia mobile T-Mobile Us, gli hacker si sono impossessati dei dati di circa 40 milioni di clienti. È quanto riferito dalla filiale del gruppo Deutsche Telekom, secondo cui i dati violati includerebbero nomi, date di nascita numeri di previdenza sociale e patenti di guida di clienti attuali e precedenti, mentre sarebbero rimasti intatte le informazioni finanziarie come numeri di carta di credito o password. Stando a quanto riportato, il set di dati rubato conteneva informazioni di circa 7,8 milioni di clienti attuali, di circa 40 milioni precedenti o potenziali e di circa altri 850 mila che hanno fornito dati sui loro conti correnti. La fuga di dati al momento è stata bloccata, ma T-Mobile Us ha chiesto ai suoi clienti di cambiare password e Pin. T-Mobile ha avviato le indagini in seguito alle segnalazioni di un sospetto attacco di hacker. In precedenza, un messaggio è stato pubblicato in un forum online secondo cui sarebbero stati trafugati i dati personali di oltre 100 milioni di utenti. Secondo quanto riferito dal gruppo, tuttavia, T-Mobile Us ha poco più di 100 milioni di clienti. (Geb)