Libia: premier Dabaiba, valichi aperti con la Tunisia a partire dal 19 agosto

- Il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato la riapertura dei valichi e dei collegamenti aerei con la Tunisia a partire da domani, adottando tutte le misure necessarie per evitare il diffondersi del Covid-19. L’annuncio è stato fatto al termine di un incontro con il ministro di Stato per gli affari governativi, Abdel Jumaa, e il ministro dell’Interno, Khaled Mazen. La decisione presa da Dabaiba si basa sulle raccomandazioni del Comitato di follow-up sulla situazione dei libici attualmente bloccati in Tunisia. Il 7 luglio scorso il portavoce del governo di unità nazionale, Mohamed Hammouda, ha annunciato la chiusura dei valichi terrestri e dei collegamenti aerei per bloccare la diffusione della variante Delta del Covid-19. (Lit)