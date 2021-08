Afghanistan: Raggi, vicina a sindaca Zarifa Ghafari, lottare insieme per proteggere diritti e vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'I talebani verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c'è nessuno che aiuti me o la mia famiglia'. Queste sono le parole di Zarifa Ghafari, 27 anni, la sindaca più giovane dell'Afghanistan". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È una testimonianza potente - aggiunge - una storia che deve scuoterci tutti e farci riflettere. Zarifa Ghafari è da sempre in prima linea per i diritti delle donne. Ora dice di non avere paura di morire. Noi siamo al suo fianco, al fianco delle ragazze e delle donne che in Afghanistan vogliono continuare a studiare, lavorare, prendersi cura delle loro famiglie. Che vogliono continuare a vivere. Ed è inaccettabile che Zarifa pensi invece alla morte e sia pronta ad accettarla pur di non lasciare il proprio paese e i propri affetti. L'Europa, l'Italia e tutte le nostre società, tutti noi, dobbiamo lottare insieme per proteggere i diritti e le vite di queste donne e delle loro famiglie". (Rer)