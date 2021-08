Messico: ministero Esteri, nessuna riapertura del confine con gli Usa a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha affermato che il confine tra Messico e Stati Uniti non verrà riaperto a breve termine, a causa dell'aumento dei contagi da covid-19. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina, Ebrard ha sottolineato che questo è stato uno dei temi discussi con il segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, durante la sua recente visita in Messico. "Non sarà possibile riaprire il confine a breve termine perché c'è stato un aumento dei contagi di Covid-19 a causa non solo dalla variante Delta, ma anche di altri fattori". Ebrard ha assicurato che l'aumento dei casi di Covid-19 si sta verificando anche negli Stati Uniti. Tuttavia, ha spiegato che "non c'è dubbio" che ad un certo punto si verificherà la normalizzazione delle attività al confine, "ma dobbiamo calcolare che questa ondata è scesa, ma non lo sarà in questo momento". (segue) (Mec)