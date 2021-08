Messico: ministero Esteri, nessuna riapertura del confine con gli Usa a breve termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Ebrard aveva confermato che il 9 settembre a Washington si terrà la prossima riunione di alto livello tra i governi di Stati Uniti e Messico. L'appuntamento, ricordava il ministro, era stato concordato in precedenza dai presidenti Joe Biden e Andres Manuel Lopez Obrador. Alla riunione parteciperanno, oltre allo stesso Ebrard, la ministro dell'Economia Tathiana Clouthier Carrillo. La delegazione Usa sarà guidata dalla vice presidente Kamala Harris e sarà composta da elementi del Dipartimento di Stato e del Commercio. In agenda alcuni dei temi cruciali del rapporto bilaterale. Si parte dalla riallocazione delle catene del valore, in continuo aggiornamento dall'allocazione del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). (segue) (Mec)