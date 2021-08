Francia: incendi nel Var, oltre 1.200 vigili del fuoco impegnati nell'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 1.200 vigili del fuoco sono attualmente impegnati in Francia per contrastare il vasto incendio scoppiato lunedì sera nel dipartimento meridionale del Var. 7000 persone sono state evacuate al momento, ma non risultano vittime, come riferisce l’emittente “Bfmtv”. Secondo l'ultimo rapporto diffuso mercoledì mattina dalla prefettura del Var, il violento incendio divampato nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi di un'area autostradale a Gonfaron si estende su oltre 7.000 ettari. L'incendio non si è allargato durante la notte, secondo quanto resto noto dal quartier generale dei vigili del fuoco del comando delle operazioni nel villaggio di Luc. (Frp)