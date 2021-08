Afghanistan: Facebook chiude profilo speciale dei talebani su Whatsapp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha chiuso un profilo speciale creato su Whatsapp dai talebani per rispondere a possibili lamentele e richieste da parte dei cittadini afgani, secondo quanto riporta il quotidiano “Financial Times”. "Siamo costretti a rispettare le leggi statunitensi sulle sanzioni. Ciò include il divieto di profili che si presentano come account ufficiali dei talebani", ha dichiarato un portavoce dell’app di messaggistica. La scorsa settimana i talebani avevano annunciato di aver creato un profilo speciale su Whatsapp con cui poter dialogare con la popolazione e inviare messaggi e informazioni direttamente alle persone. "Richiediamo maggiori informazioni alle autorità statunitensi competenti, vista l'evoluzione della situazione in Afghanistan", ha aggiunto un portavoce di Whatsapp, rifiutandosi di fornire maggiori dettagli. Da parte loro, i talebani hanno criticato Facebook sulla libertà di espressione, durante la loro prima conferenza stampa, trasmessa ieri. Interrogato sul rispetto di questo diritto umano, il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha risposto che “la domanda va posta a coloro che si assicurano di essere garanti della libertà di espressione ma che non consentono la pubblicazione di tutte le informazioni è a loro che dobbiamo porre la domanda”. (segue) (Res)