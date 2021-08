Afghanistan: Facebook chiude profilo speciale dei talebani su Whatsapp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati i numerosi profili di esponenti talebani sui principali social network, in particolare quelli con sede negli Usa, nei prossimi giorni si prevede una presa di posizione da parte dei colossi del web. Infatti i talebani sono considerati un gruppo terroristico dalla legislazione statunitense. Twitter e YouTube hanno regolamenti simili, sebbene Twitter non vieti a priori i talebani, tranne nei casi in cui i contenuti violano le sue regole sulla violenza o sulla manipolazione dei contenuti. Zabihullah Mujahid, ha usato Twitter lo scorso 15 agosto per annunciare che i talebani erano "entrati nella città di Kabul per fornire sicurezza". (Res)