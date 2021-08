Regno Unito: ministra Interno Patel, importante "distinguere" rifugiati afgani da migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare una "distinzione" tra i rifugiati dall'Afghanistan che si recano nel Regno Unito attraverso un programma di reinsediamento e i migranti irregolari. Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, insistendo sul fatto che la priorità del Regno Unito dovrebbe invece essere quella di mettere in salvo donne, bambine e minoranze perseguitate in Afghanistan. Alla domanda posta alla ministra sull'eventuale possibilità di inserire i rifugiati dal Paese che sono arrivati nel Regno Unito nelle ultime settimane nel programma di reinsediamento, che include 20.000 persone, Patel ha dichiarato che bisogna fare una "distinzione". "Se gli attraversamenti sono stati compiuti tramite strade illegali, considereremo questi casi come abbiamo sempre fatto, attraverso il sistema di asilo nazionale. Di fronte a scene strazianti, invece, visto lo sviluppo della crisi umanitaria attuale, è giusto creare dei percorsi su misura". (Rel)