Afghanistan: Easa raccomanda a compagnie europee di non sorvolare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) raccomanda agli operatori commerciali di non effettuare voli nello spazio aereo di Kabul e dell'Afghanistan sino a nuovo avviso. L'Easa in una nota raccomanda agli operatori commerciali di non effettuare alcun volo nello spazio aereo dell'Afghanistan (Kabul Flight Information Region). La raccomandazione segue una sessione straordinaria del gruppo di valutazione dei rischi e si basa su tutte le informazioni disponibili sulla sicurezza regionale, ha aggiunto l'Easa. (Beb)