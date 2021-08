Malesia: Sabri Yaakob verso la nomina a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), Sabri Yaakob, appare prossimo alla nomina a primo ministro della Malesia, dopo le dimissioni del premier Muhyiddin Yassin. Lo scrive la stampa di quel Paese, secondo cui i 220 membri del Parlamento malese esprimeranno entro stasera le loro preferenze per il ruolo di capo del governo. Il re della Malesia, Abdullah Ahmad Shah, ha convocato per venerdì 20 agosto una riunione dei sovrani dei sei Stati del Paese, che dovrebbe essere l’ultimo passaggio formale della crisi politica innescata dalle dimissioni del premier. Tuttavia, nel caso dal Parlamento giungesse una indicazione netta, il re potrebbe procedere già domani alla nomina del nuovo primo ministro. L’unica figura in grado di raccogliere un consenso adeguato sarebbe proprio quella di Yaakob, che era stato già nominato vicepremier dall’ormai ex capo del governo. (segue) (Fim)