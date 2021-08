Usa: tasso di approvazione Biden ha minimi da sette mesi dopo il ritiro dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è scivolato al 46 per cento – il più basso dall’inizio della sua amministrazione – a seguito del collasso del governo afgano sostenuto dagli Usa, e della precipitosa evacuazione dell’ambasciata statunitense a Kabul dopo l’ingresso dei Talebani nella capitale afgana, lo scorso fine settimana. Un sondaggio effettuato da Ipsos lunedì, 16 agosto, rileva un calo dei consensi al presidente di ben sette punti percentuali rispetto allo scorso venerdì, quando ancora dalla Casa Bianca giungevano rassicurazioni in merito alla capacità di Kabul di reggere all’offensiva talebana in Afghanistan. Secondo il sondaggio, la maggior parte degli elettori repubblicani e democratici è favorevole al ritiro Usa dall’Afghanistan, ma imputa all’amministrazione presidenziale in carica di essersi mossa in maniera precipitosa e con scarsa cognizione delle dinamiche sul campo. Appena il mese scorso il presidente Biden aveva definito l’Esercito nazionale afgano, dissoltosi di fronte all’avanzata talebana, una forza “bene equipaggiata quanto qualunque altra al mondo”. Secondo il sondaggio di Ipsos, il 75 per cento dei cittadini statunitensi è favorevole all’invio di altri militari statunitensi in Afghanistan per agevolare l’evacuazione dei cittadini Usa ancora nel Paese. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, non ha saputo dire ieri se e quando il governo Usa potrà garantire l’evacuazione di tutti gli statunitensi ancora in territorio afgano. (Nys)