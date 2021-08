Bielorussia: Tikhanovskaya, grata a Sassoli per essere stato al fianco dei mie concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Tikhanovskaya ha espresso la propria gratitudine al presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, per essere stato al fianco dei cittadini bielorussi. È stata la stessa leader dell’opposizione a scriverlo su Twitter dopo l’incontro con Sassoli a Vilnius, in Lituania. “Abbiamo discusso del Partenariato orientale, dei fondi del Fondo monetario internazionale che dovrebbero essere stanziati solo a una Bielorussia libera, dell'aiuto alla società civile e della pressione sul regime che è diventato una minaccia per l'intera Unione europea”, ha spiegato la dissidente bielorussa. “Il dittatore deve ricevere un messaggio chiaro: deve andarsene”, ha concluso Tikhanovskaya, facendo un chiaro riferimento al leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. (Sts)