Afghanistan: Lufthansa trasporta a Francoforte 139 sfollati da Tashkent

- Un aereo della compagnia di bandiera Lufthansa con 139 sfollati provenienti da Kabul è atterrato questa mattina a Francoforte, in Germania. L'Airbus 340 proveniva da Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Ieri un aereo da trasporto della Bundeswehr, le Forze armate della Germania, ha iniziato le attività di trasporto aereo per salvare i cittadini tedeschi e i loro collaboratori afgani e ha trasportato queste persone nella capitale uzbeka. Ad annunciare l’arrivo di questo volo è stato ieri il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, annunciando che un altro aeromobile è pronto a compiere lo stesso percorso. I primi dipendenti dell'ambasciata tedesca a Kabul sono stati rimpatriati in Germania ieri con un aereo di linea all'aeroporto di Schoenefeld di Berlino. (Geb)