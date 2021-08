Afghanistan: Johnson, Regno Unito pronto ad accogliere 20 mila rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson, interverrà oggi alla Camera dei Comuni per spiegare l’andamento della situazione in Afghanistan e questo nuovo strumento. Downing Street ha riferito ieri che Johnson ha parlato con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, delle operazioni di evacuazioni in corso a Kabul. I due leader "hanno concordato di continuare a lavorare a stretto contatto su questo tema nei giorni e nelle settimane a venire per consentire a quante più persone possibile di lasciare il Paese", ha detto un portavoce dell’esecutivo britannico. "Il primo ministro ha sottolineato l'importanza di non perdere le conquiste conseguite in Afghanistan negli ultimi vent’anni, di garantire la sicurezza da qualsiasi minaccia emergente dal terrorismo e di continuare a sostenere il popolo afgano". (Rel)