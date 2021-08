Trasporto aereo: Uruguay, scalo di Montevideo rafforza collegamenti con Madrid, San Paolo e Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato parallelamente la settimana scorsa la riapertura delle frontiere agli stranieri ed al turismo a partire da settembre, dopo oltre un anno di chiusura totale come misura preventiva contro la pandemia Covid-19. A partire dal primo di settembre verrà consentito l'ingresso ai non residenti titolari di immobili nel paese con vaccinazione completa e previo test Pcr, mentre a partire da novembre, ed in vista della stagione estiva australe, verranno aperte le frontiere a tutti i turisti sempre con la condizione della vaccinazione completa ed un test negativo. Lacalle Pou ha chiarito che il ministero della Salute sta approntando protocolli specifici per i turisti e che sarà consentito l'ingresso anche delle persone vaccinate con il farmaco Sputnik V, non approvato attualmente in Uruguay. (segue) (Abu)