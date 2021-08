Bolivia: presidente Arce abrogherà decreto amnistia a condannati durante governo Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha affermato che abrogherà il decreto da lui stesso emesso a febbraio di quest'anno con il quale concedeva l'amnistia alle persone detenute durante il governo ad interim di Jeanine Anez. La decisione, ha fatto sapere il presidente, è stata presa raccogliendo i suggerimenti contenuti nel rapporto del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) presentato ufficialmente a La Paz. "Questo documento deve servire affinché quello che è successo qui non si ripeta mai più nel nostro paese e in nessun paese", ha affermato Arce. "Derogheremo il decreto 4461 e verrà costituita una commissione di alto livello per effettuare un censimento delle vittime di violenza ai diritti umani per procedere con il processo di riparazione", ha quindi aggiunto. Il presidente ha quindi auspicato che "tutte le forze politiche assumano la responsabilità di questo impegno con la democrazia". (segue) (Brb)