Giappone: Covid. stato di emergenza prorogato al 12 settembre

- Il governo del Giappone ha prorogato lo stato di emergenza pandemica in vigore in oltre una decina di prefetture del Paese e nell'area metropolitana di Tokyo sino al 12 settembre. Il primo ministro giapponese, Yoshihuide Suga, ha annunciato personalmente la proroga del provvedimento e la sua estensione ad altre sette prefetture del Paese: Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo e Fukuoka. Altre 10 prefetture verranno poste in uno stato di "quasi-emergenza", che prevede limitazioni meno stringenti alle attività commerciali. La scadenza dello stato di emergenza attualmente in vigore era stata inizialmente fissata per il 31 agosto, ma il continuo aumento dei contagi, causato dalla propagazione della variante Delta del coronavirus, ha spinto il governo a studiare una proroga. Yasutoshi Nishimuta, ministro incaricato della risposta alla pandemia, ha avvertito ieri che il sistema ospedaliero giapponese versa in una “situazione estremamente grave”, specie nell’area attorno a Tokyo. Nel Paese il numero dei pazienti positivi alla Covid-19 e affetti da sintomatologia grave ha toccato il picco di 1.646, segnando un nuovo record giornaliero per il quinto giorno consecutivo. (Git)