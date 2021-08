Usa: Covid, Autorità sicurezza trasporti estende obbligo mascherine al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Transportation Security Administration (Tsa), agenzia federale statunitense preposta alla sicurezza dei trasporti pubblici, ha prorogato sino al prossimo anno l’obbligo di indossare le mascherine peri viaggiatori a bordo di voli commerciali, treni e autobus. L’agenzia ha annunciato ieri, 17 agosto, che l’obbligo rimarrà in vigore almeno sino al 18 gennaio 2022. La scadenza dell’obbligo era stata precedentemente fissata al 13 settembre. “L’obiettivo della direttiva sulle mascherine della Tsa è di minimizzare la diffusione della Covid-19 sui trasporti pubblici”, afferma una nota dell’agenzia, la cui decisione segue il recente aggiornamento delle linee guida da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) per raccomandare l’utilizzo delle mascherine anche ai soggetti vaccinati contro la Covid-19. (Nys)