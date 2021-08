Cina: città promuovono politica terzo figlio con agevolazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi locali della Cina sono impegnate a promuovere la politica nazionale tesa a spingere le coppie sposate a concepire tre figli. Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese ha iniziato ieri, 17 agosto, i lavori per l’emendamento formale delle leggi sulla pianificazione familiare, teso a superare la politica dei due figli come voluto dal presidente cinese Xi Jinping, al fine di far fronte al declino demografico della prima potenza asiatica. I governi locali parteciperanno attivamente alla promozione della natalità nel Paese, introducendo benefit quali un ulteriore mese di ferie lavorative, contributi mensili di 80 dollari e altri 30 giorni di congedo parentale per i coniugi che decideranno di concepire due o tre figli. Tra le città cinesi che hanno già annunciato questo genere di politiche figura Pechino, che a partire dal prossimo 31 maggio aggiungerà 30 giorni al congedo parentale di 98 giorni attualmente previsto dalla legge. Già alla fine del mese scorso, la città di Panzihua, nella provincia di Sichuan, ha annunciato sussidi economici alle famiglie con due o tre figli, sino al compimento del terzo anno di età da parte di questi ultimi. (segue) (Cip)