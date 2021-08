Cipro: ministro Finanze, economia crescerà del 5,5 per cento nel 20221

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cipriota si sta riprendendo a un ritmo maggiore del previsto dalla crisi pandemica, con il prodotto interno lordo (Pil) che dovrebbe aumentare di oltre il 5,5 per cento quest'anno. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze di Cipro, Constantinos Petrides. Le stime preliminari del Servizio statistico nazionale vedono una crescita economica del Paese nel secondo trimestre del 2021 al 12,9 per cento su base annua. Questi indicatori, secondo Petrides, stanno aprendo la strada a una migliore performance economica nel 2021, che dovrebbe superare in modo significativo la stima iniziale di una crescita del 3,7 per cento precedentemente prevista dal ministero. "Credo che l'economia di Cipro crescerà di oltre il 5,5 per cneto nel 2021, il che significa che l'economia di Cipro sarà una delle poche dell'Unione europea la cui crescita nel 2021 coprirà le perdite di reddito nazionale del 2020", ha detto Petrides. (Gra)