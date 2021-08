Usa: Powell (Fed), la pandemia di Covid-19 pesa ancora sull’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 pesa ancora sulla ripresa economica degli Stati Uniti. Lo ha detto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve Bank (Fed) nel corso di una teleconferenza con studenti e insegnanti. La crisi pandemica "getta ancora un'ombra sulla ripresa economica”, ha spiegato il capo dell’istituzione bancaria. “Ancora non possiamo cantare vittoria", ha aggiunto. "Il sistema finanziario – ha proseguito Powell - è ancora forte e ha attraversato la pandemia rafforzandosi. Non lo vedo come un elemento di debolezza come lo è stato con la crisi finanziaria precedente".(Nys)