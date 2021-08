Bolivia: presidente Arce abrogherà decreto amnistia a condannati durante governo Arce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evidenza raccolta indica che con grande probabilità la polizia e le forze militari dello Stato hanno agito con l'intenzione di uccidere le persone nelle proteste", afferma il documento, sottolineando che "nei termini della giurisprudenza della Corte interamericana, le morti potrebbero essere classificate come esecuzioni sommarie". Il Giei, che non aveva tra i suoi compiti indagare né sull'esistenza o meno della presunta frode elettorale alle elezioni presidenziali, né sulla legittimità o meno del processo che portò all'insediamento della allora vicepresidenta seconda del Senato, Jeanine Anez, alla presidenza dello Stato, ha quindi espresso una serie di raccomandazioni. Tra queste figurano proposte destinate a favorire la trasparenza e la correttezza delle inchieste avviate per determinare le responsabilità delle violazioni ai diritti umani riscontrate, e raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento istituzionale. Il gruppo di esperti ha sottolineato in particolar modo la necessità di garantire in forma "urgente" una concreta separazione dei poteri in relazione soprattutto al funzionamento della Giustizia e delle Forze di Sicurezza. (segue) (Brb)