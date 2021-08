Afghanistan: Draghi, sacrificio militari italiani non è stato vano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri militari, ha continuato Draghi, "hanno difeso i valori per cui erano stati inviati. Hanno difeso le libertà fondamentali, hanno difeso i diritti delle donne, hanno fatto operazioni per prevenire il terrorismo. Hanno fatto del bene attraverso le migliaia di opere umanitarie che sono state fatte in questi anni in Afghanistan e che - io son certo - lasceranno una traccia profonda nella società afghana. Per me, per tutti noi e per tutti gli italiani - e lo dico alle loro famiglie con affetto sincero - loro sono eroi".(Rin)