Lazio: Regione, firmato disciplinare caccia al cinghiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e in girata - spiega la Regione Lazio - devono presentare domanda presso gli Atc e le zone verranno assegnate per l'intera stagione venatoria. Ogni cacciatore può iscriversi a una sola squadra operante sul territorio della regione Lazio, con possibilità di essere ospitato in altre squadre nei giorni in cui non esercita con la propria e con divieto di cacciare in altre forme nei giorni in cui partecipa alla battuta o in forma singola. In via sperimentale e in considerazione della proliferazione della specie e dei danni che causa alle colture agricole e forestali, di sicurezza delle persone e di tutela della biodiversità, sarà possibile cacciare nelle zone bianche con gruppi che non superino le 5 persone che dovranno essere iscritte prima dell'inizio della battuta dal responsabile del gruppo su un apposito registro da ritirare in Atc. Il nuovo disciplinare regionale prevede inoltre l'obbligo per gli Atc di stipulare protocolli con le Asl per il controllo della salubrità delle carni e con ditte specializzate per lo smaltimento delle carcasse. Il decreto con tutti i dettagli sarà disponibile sul Burl". (Com)