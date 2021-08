Afghanistan: nessun colloquio tra Biden e altri leader mondiali dopo caduta Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha avuto alcun colloquio con gli altri leader mondiali da quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, conquistando la capitale Kabul dopo una rapida offensiva. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Non ha ancora parlato con nessun altro leader mondiale", ha detto Sullivan durante un briefing con i giornalisti, osservando che lui e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, hanno tenuto regolari contatti con le proprie controparti internazionali. "In questo momento, il problema principale è operativo", ha detto Sullivan. "Riguarda il modo in cui ci coordiniamo con loro per aiutarli a far uscire le loro persone. E stiamo operando attraverso canali logistici e canali politici per cercare di andare avanti", ha aggiunto.(Nys)