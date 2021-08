Usa: Covid, amministrazione Biden verso estensione obbligo mascherine fino a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prevede di estendere l’obbligo federale di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto collettivi fino a gennaio. Lo riporta la stampa statunitense. La Transportation Security Administration (Tsa, l’agenzia Usa che si occupa dei trasporti) ha informato le principali compagnie aeree statunitensi dell'estensione nelle scorse ore. L’obbligo di indossare la mascherina per viaggiare su aerei, autobus e sistemi ferroviari dovrebbe scadere il 13 settembre, dopo che a maggio era stato ulteriormente prorogato. Biden ha firmato un ordine esecutivo nel suo primo giorno intero in carica che ordina alle agenzie federali di "agire immediatamente" per imporre l'uso di mascherine su treni, autobus interurbani, traghetti e negli aeroporti.(Nys)