Afghanistan: evacuati due dei quattro argentini bloccati a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei quattro argentini che erano rimasti bloccati in Afghanistan dopo la presa di potere dei Talebani sono riusciti a lasciare il paese. Lo hanno confermato fonti del governo di Buenos Aires informando che si tratta di Gilberto Velazquez Franco, funzionario della Nazioni Unite, e Andres Arevalo, pilota di aereo che lavorava per una ong internazionale. Velazquez è arrivato in Kazakistan con un volo organizzato dall'Onu mentre Arevalo ha raggiunto l'Uzbekistan con un volo privato. Rimangono ancora a Kabul invece Melisa Rolls e Rodolfo Yamila, pure dipendenti di una ong, il cui volo diretto a Istanbul per adesso risulta cancellato. Il ministero degli Esteri argentino ha reso noto che per questi ultimi due è già stato ottenuto in caso un visto d'ingresso in Pakistan via terra o via aerea. (segue) (Abu)