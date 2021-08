Messico: olimpiadi Tokyo, Lopez Obrador darà medaglia anche ad atleti giunti al quarto posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha affermato che consegnerà una medaglia agli atleti del suo paese giunti al quarto posto in gare disputate nelle recenti olimpiadi di Tokyo. "Riceveremo i nostri quattro medaglisti ma anche quelli che sono arrivati al quarto posto, per loro avremo anche una medaglia perché è per poco che non l'hanno ottenuta", ha affermato il presidente durante la cerimonia di consegna della bandiera agli atleti che parteciperanno adesso ai giochi paralimpici. Sono sette gli atleti messicani giunti al quarto posto a Tokyo mentre il miglior risultato nazionale alle olimpiadi giapponesi è stato raggiunto da quattro atleti che hanno ottenuto il bronzo.(Mec)