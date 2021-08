Afghanistan: Draghi, sacrificio militari italiani non è stato vano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare i nostri militari, i diplomatici e tutti i cooperanti che per 20 anni sono stati a Kabul, ad Herat e in tutto il paese. Poi voglio rivolgere un messaggio di affetto sincero alle famiglie dei 54 militari caduti e dei circa 700 feriti. Alle loro famiglie voglio dire che il loro sacrificio non è stato vano". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una intervista al Tg1, nella quale ha parlato della situazione in Afghanistan.(Rin)