Afghanistan: Letta, serve grande mobilitazione nazionale, Ue sia unita

- "I corridoi umanitari devono essere lanciati dall'Unione europea" che davanti alla situazione afghana deve essere unita. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale in Toscana. Bisogna mettere in campo "una grande mobilitazione nazionale per aiutare chi decide di restare e chi decide di andare via dall'Afghanistan - ha precisato Letta -. Credo che in questo momento il nostro Paese debba dare il meglio di sé come ha fatto in tante altre occasioni in questi decenni, soprattutto perché non possiamo lasciare la popolazione in preda a chi vuole farla tornare nel Medioevo. Adesso si tratta di capire se agli annunci seguiranno fatti concreti da parte di chi ha preso il potere a Kabul". Il segretario del Pd ha ribadito che domani mattina si riunirà la segreteria del partito sulle iniziative da intraprendere. "La nostra proposta - ha sottolineato - si rivolge a tutto il Paese ma noi abbiamo intenzione di fare cose che aiutino la società afgana e che cerchino il più possibile di essere attente a una situazione drammatica. Oltre a questo c'è il tema dell'evacuazione e dei corridoi umanitari che potranno consentire a tutti coloro che non condividono quello che il nuovo corso porterà avanti di lasciare il Paese".(Rin)