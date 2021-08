Perù: polemiche su terrorismo e Marina militare, si dimette ministro Esteri Bejar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bejar ha 86 anni e un passato da guerrigliero formatosi a Cuba, all'ombra di Fidel Castro e "Che" Guevara. Il presidente Pedro Castillo, il maestro di campagna ben visto dai governi "neo-socialisti" dell'America latina, lo ha voluto parte della squadra guidata da un premier - Guido Bellido - pure al centro di un'indagine per "apologia al terrorismo" aperta per dichiarazioni controverse sulla vita di una ex combattente di "Sendero luminoso". Bejar nasce a Huarochirì, non lontano dalla capitale Lima, il 2 settembre del 1935. Si laurea in diritto, ottiene un master in Politica sociale e diventa dottore in Sociologia. Negli anni '50, prima di passare alla vita politica attiva, si iscrive anche alla Scuola nazionale delle Belle arti. Nel 1962, all'età di 27 anni, si reca a Cuba dove riceve un addestramento militare. All'Avana conosce i protagonisti indiscussi della Rivoluzione di due anni prima, Ernesto "Che" Guevara e Fidel Castro. (segue) (Brb)