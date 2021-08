Messico: controllata di America Movil si aggiudica licenza per 5G in Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica Telekom Austria (A1 Telekom), posseduta al 51 per cento dalla messicana America Movil di Carlos Slim e dalla sua società America Movil, ha vinto l'appalto per sviluppare la rete di tele-comunicazioni con tecnologia 5G in Croazia. La A1 Telekom ha pagato l'equivalente di 333 milioni di pesos (14,1 milioni di euro) per la licenza di due lotti di frequenze nazionali: uno da 10 Megahertz nelle banda 700 MHz e 100 Megahertz nella banda 3.5 GHz, e un altro da 200 Megahertz nella banda 26 GHz. Telekom Austria gestirà i quattro lotti di frequenza per 15 anni e ad oggi si è impegnata a coprire con tecnologia 5G almeno il 90 per cento della popolazione croata, che conta 4,5 milioni di abitanti, entro il 2027. America Movil ha aggiunto che dopo la costruzione della sua rete 5G croata, il cui fornitore principale sarà Nokia, inizierà con l'implementazione di enormi servizi wireless mobili e fissi e anche con applicazioni di Industria 4.0, telemedicina e intrattenimento. Lo scorso aprile, America Movil aveva anche ottenuto, pagando 42,7 milioni di euro, cinque frequenze in Slovenia, anche in questo caso sviluppate da Telekom Austria.(Mec)