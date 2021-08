Libia: Camera dei rappresentanti approva legge per elezione diretta presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdullah Blihaq, ha annunciato che l'assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge per l'elezione diretta del presidente e ha deferito la legge al Comitato Legislativo e costituzionale il compito della stesura finale. Blihaq ha affermato, in una dichiarazione ufficiale arrivata dopo la sospensione della sessione, che "il parlamento ha approvato il progetto di legge dopo che la discussione degli articoli della legge è stata completata". La sessione ha visto forti divergenze tra i membri della Camera a proposito di alcuni articoli del testo, con episodi di percosse e tafferugli, ed è stata sospesa più di una volta per calmare la situazione. (Lit)