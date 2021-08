Ecuador: governo stanzia 9,3 milioni di dollari per forze armate, budget più basso in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador prevede di investire nel corso del 2021 un totale di 9,7 milioni di dollari in armi ed equipaggiamenti per le forze armate. Si tratta del valore più basso stanziato negli ultimi dieci anni, in cui la spesa militare è oscillata tra i 30 e i 40 milioni di dollari. In particolare, secondo quanto riferito dal quotidiano "El Comercio", c'è stato un taglio da 1,5 milioni di dollari rispetto allo scorso anno. Il governo ha indicato 22 progetti di investimento per migliorare la capacità operativa delle forze armate. Priorità sarà data agli investimenti nell'addestramento militare e nell'acquisizione di attrezzature che consentano di mantenere le attività contro il traffico di droga, l'estrazione mineraria e la pesca illegale e il comparto del soccorso. Tra i progetti finanziati figurano l'acquisizione di armi per la Forza terrestre, il rafforzamento delle capacità di controllo della marina militare nelle aree di confine, l'ammodernamento delle unità sottomarine, il miglioramento delle infrastrutture militari.(Brb)