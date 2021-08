Usa: governatore texano Abbott positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, è risultato positivo al test del Covid-19, nonostante fosse completamente vaccinato. Secondo un comunicato diramato dal suo ufficio e rilanciato dalla stampa Usa, Abbott è risultato positivo al virus nelle scorse ore. "Il governatore ha effettuato i test quotidianamente e oggi è stato il primo risultato positivo. Il governatore è in costante comunicazione con il suo staff, i capi delle agenzie e i funzionari governativi per garantire che il governo statale continui a funzionare in modo fluido ed efficiente", si legge nella dichiarazione. Abbott si isolerà nella sua villa, dove continuerà a essere testato quotidianamente. Al momento non ha sintomi e tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui sono stati avvisati. Sua moglie, la first lady texana Cecilia Abbott, è risultata negativa al test.(Nys)