Campidoglio: Gualtieri, Assemblea capitolina ferma ultima follia Raggi su partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina con 26 voti contrari e 18 favorevoli ha respinto il tentativo della sindaca di far approvare la delibera di 'razionalizzazione' delle partecipate. La gestione Raggi in cinque anni ha peggiorato la condizione economica e funzionale delle aziende municipalizzate. L'assenza di indirizzi strategici, il valzer degli amministratori delegati e dei cda, l'incapacità di programmazione hanno portato al depauperamento delle risorse professionali e dei bilanci aziendali". Lo dichiara Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per la coalizione di centro sinistra. "Tutto ciò la città lo ha pagato in questi anni - spiega - con un netto peggioramento della qualità dei servizi come nel caso dei rifiuti, dei trasporti, dei servizi alla persona. Ulteriore conseguenza di questa cattiva gestione è stata la mancanza di capacità progettuale che non ha consentito a Roma di utilizzare come dovuto i fondi nazionali ed europei. Le due società di progettazione, Risorse per Roma e Roma Metropolitane, sono una senza contratto di servizio, l'altra in liquidazione. Ai tempi supplementari della consiliatura, la Raggi avrebbe voluto fondere Roma Metropolitane con Roma servizi per la mobilità, senza un piano di rilancio né idee per il futuro. Quella scelta avrebbe avuto il sapore della beffa, come hanno sottolineato sigle sindacali e lavoratori della società. Bene hanno fatto il gruppo Pd in Campidoglio e tutte le opposizioni a respingere al mittente questa proposta. Non si mette mano in modo goffo e fuori tempo massimo ai danni prodotti in 5 anni".(Com)