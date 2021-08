Tivoli: Città metropolitana, incendio monte Catillo ha inferto grave colpo a questa preziosa area protetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur esprimendo la massima partecipazione per l'emozione del momento, in qualità di ente gestore e quindi di garante di corrette iniziative di intervento che siano scientificamente validate - proseguono i consiglieri della Città metropolitana di Roma - occorre precisare che risulta ormai ampiamente dimostrato in ambito scientifico e nella pratica della gestione sostenibile di territori protetti, che in occasioni di tali eventi incendiari è indispensabile favorire la naturale resilienza delle comunità vegetali e il naturale processo ecologico che seguirà spontaneamente nei prossimi mesi, evitando inutile spreco di risorse con interventi di forestazione che possono irrimediabilmente compromettere la composizione floristica della Riserva. Nelle prossime settimane si effettueranno stime sull'entità delle superfici bruciate ma anche e soprattutto sulla tipologia di vegetazione coinvolta da questo incendio. Ad ogni modo le prime verifiche effettuate hanno evidenziato che l'incendio ha interessato quasi esclusivamente vegetazione arbustiva di tipo steppico, di macchia mediterranea e formazioni ad erica arborea ossia tutte formazioni vegetali che, nelle prossime settimane, reagiranno spontaneamente al passaggio del fuoco producendo nuovi getti che diventeranno i pionieri della ricolonizzazione da parte della vegetazione della montagna. Diversamente il patrimonio boschivo della Riserva è stato intaccato in percentuale estremamente ridotta, coinvolgendo in particolare esemplari di querce da sughero notoriamente resistenti al fuoco e che pertanto hanno conservato la loro vitalità". (segue) (Com)