Tivoli: Città metropolitana, incendio monte Catillo ha inferto grave colpo a questa preziosa area protetta (3)

- "La Città metropolitana - concludono - valuterà eventuali interventi volti a favorire la ripresa spontanea della vegetazione ispirandosi, come già in passato, a precisi riscontri scientifici, frutto anche della collaborazione con enti di ricerca come il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università Sapienza di Roma con il quale è in atto un accordo di collaborazione. Si precisa, inoltre, che la normativa nazionale e regionale in materia forestale vieta per cinque anni l'utilizzo di fondi pubblici per interventi di riforestazione, anche al di fuori delle aree protette. Ovviamente in un'area protetta, come in precedenza evidenziato, emergono anche altre limitazioni motivate dalla tutela della flora locale. La Città metropolitana, per ultimo ma non per ordine di importanza, sta continuando ad investire significative risorse economiche, grazie anche a recenti emendamenti al bilancio approvati, che tra l'altro per la Riserva di Monte Catillo prevedono la sistemazione della viabilità di accesso carrabile per favorire l'intervento dei mezzi di soccorso e, in accordo con il Comune di Tivoli e la Protezione civile locale, la dotazione del territorio circostante l'area protetta con sistemi di telecamere termiche ad alta sensibilità per un avvistamento immediato degli inizi di incendio". (Com)