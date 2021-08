Lazio: Regione, firmato disciplinare caccia al cinghiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il decreto che disciplina la caccia al cinghiale in braccata e in girata nel territorio regionale per raggiungere e mantenere sul territorio una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di sicurezza delle persone e di tutela della biodiversità. "Un provvedimento che interviene dando un ulteriore strumento per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, specie cinghiale, a salvaguardia degli agricoltori e della sicurezza pubblica nel Lazio. Il disciplinare - si legge in una nota della Regione Lazio - è il prodotto di un intenso lavoro dell'assessorato all'Agricoltura con tutti i soggetti interessati dopo aver effettuato un giro di consultazione in tutte le province, ascoltando le esigenze di tutti e prendendo atto delle gravi problematiche legate alla proliferazione dei cinghiali. Con il disciplinare approvato, gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) dovranno procedere all'individuazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata da inviare la proposta all'Area decentrata agricoltura (Ada) competente per territorio, che provvederà alla valutazione e validazione delle stesse. Gli Atc potranno dividere il territorio vocato a tale caccia in Distretti di Gestione e disciplinarne il funzionamento". (segue) (Com)