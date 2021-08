Francia: ministra Difesa Parly, portate al sicuro diverse decine di collaboratori afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse decine di afgani che hanno collaborato con le forze francesi in questi anni verranno portati al sicuro nel Paese europeo. Lo ha affermato oggi la ministra della Difesa francese Florence Parly, ripresa dall'emittente "Bfmtv". "Siamo molto felici di aver potuto accogliere circa 40 persone di ritorno da Kabul", ha detto Parly, sottolineando che l'operazione in corso è "complessa, in un ambiente caotico". “C'è un doppio ponte aereo tra Abu Dhabi e Kabul e Abu Dhabi e la Francia per consentire il rientro in Francia di un certo numero di connazionali. L'aeroporto è stato congestionato da un'invasione di folla, un'interruzione del traffico aereo. L'accesso all'aeroporto è una vera sfida logistica e operativa", ha affermato la ministra. La priorità era "essere in grado di evacuare tutti i cittadini francesi, metterli in salvo", ha aggiunto. "La Francia ha portato persone che dovevano tornare in patria, cittadini francesi ma non solo, l'obiettivo è ottimizzare le capacità aeree", ha affermato Parly. (Frp)