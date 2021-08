Trasporto aereo: Uruguay, scalo di Montevideo rafforza collegamenti con Madrid, San Paolo e Bogotà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Uruguay hanno dato il via questa settimana alla campagna di immunizzazione della popolazione con una terza dose del vaccino anti covid e non escludono la possibilità di vaccinare anche i turisti stranieri. La campagna di "rinforzo", così come avviene anche in Cile, è portata avanti con il vaccino di Pfizer ed è destinata esclusivamente alle persone vaccinate con il farmaco CoronaVac del laboratorio cinese Sinovac a fronte della sua presunta minor efficacia a fronte della variante Delta del virus SarsCoV2. "Abbiamo constatato che i vaccini sono tutti efficaci ma anche che la variante Delta richiede un maggior numero di anticorpi per essere neutralizzata", ha affermato il ministro della Salute, Daniel Salinas. Il ministro ha precisato quindi che si tratta di una campagna preventiva, dato che non c'è registro della circolazione comunitaria della variante Delta e che il Paese conta già con le dosi sufficienti per affrontarla. (Abu)