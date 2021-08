Perù: polemiche su terrorismo e Marina militare, si dimette ministro Esteri Bejar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo ritorno in patria, entra nelle fila del Movimiento de izquierda revolucionaria (Mir), gruppo di ispirazione marxista-leninista determinato - agli ordini di Luis de la Puente Uceda - a ripercorrere le tappe della Rivoluzione cubana. Di lì a poco partecipa alla nascita dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), una formazione che raccoglieva persone accumunate dalla diffidenza verso la politica e i partiti tradizionali, lanciate in una serie di azioni a intensità crescente. Nel 1965, dopo aver ucciso due fattori accusati di aver maltrattato i dipendenti, l'Eln - ancora a digiuno di strategia militare - soccombe sotto i colpi dell'esercito regolare. Bejar viene individuato a Lima nel febbraio del 1966, sorpreso mentre si sottoponeva a una cura per la leismaniosi, e inviato in carcere con l'accusa di sedizione. (segue) (Brb)