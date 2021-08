Afghanistan: Biden e Johnson organizzeranno G7 virtuale prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il premier britannico, Boris Johnson, organizzeranno un vertice virtuale del G7 la prossima settimana per discutere degli ultimi sviluppi in Afghanistan. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che i due leader "hanno deciso di tenere una riunione virtuale dei leader del G7 la prossima settimana per discutere un riavvicinamento e una strategia comune", si legge nella relativa nota ufficiale. (Nys)