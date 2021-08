Algeria: polizia diffonde nuovi dettagli su linciaggio presunto piromane Bensmail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Algeria ha diffuso nuovi dettagli e testimonianze riguardo all'assassinio di Djamel Bensmail, linciato e ucciso nei giorni scorsi dopo essere stato accusato di aver avviato uno dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito diverse province nel nord del Paese nordafricano. Il principale accusato per l'omicidio, ritenuto responsabile dell'accoltellamento del presunto piromane, ha accusato un'altra persona di avergli fornito il coltello e ha confessato in lacrime di essersi pentito del gesto, aggiungendo di aver colpito l'uomo più volte. "Quando sono entrato nel veicolo della polizia ho visto i suoi piedi e l'ho colpito. Successivamente è stato trascinato verso la piazza della città da due individui che non conoscevo", ha affermato un testimone. In un comunicato, la polizia ha annunciato l'arresto di altri "25 sospetti, in fuga in diverse province del Paese". Le forze di sicurezza sono giunte ad "arrestare in tutto 61 sospetti coinvolti in varia misura in atti di omicidio, mutilazione di cadavere, distruzione di beni e violazione di una sede della polizia", aggiunge la nota, secondo cui la polizia è riuscita a recuperare il telefono cellulare della vittima. Grazie a indagini condotte sull'apparecchio, gli investigatori sono riusciti a scoprire "informazioni sorprendenti sul vero movente della morte del giovane Djamel Bensmail, che saranno rivelati dalla giustizia più avanti a causa del segreto istruttorio", ha aggiunto il comunicato. (Ala)