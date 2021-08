Tivoli: Città metropolitana, incendio monte Catillo ha inferto grave colpo a questa preziosa area protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente incendio che ha interessato la Riserva naturale di Monte Catillo "ha inferto un grave colpo a questa preziosa area protetta del territorio tiburtino caratterizzata da un'eccezionale biodiversità in particolare botanica. La Città metropolitana di Roma Capitale è stata direttamente colpita in qualità di ente gestore che da ormai quasi 25 anni investe risorse economiche, umane, competenze tecniche e naturalistiche per valorizzare e tutelare un territorio che sempre di più ha acquistato nel tempo valenza ambientale e anche apprezzamento da parte dei fruitori". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Paolo Ferrara consigliere delegato alla Polizia Locale, Aree Protette, Marco Tellaroli consigliere delegato alla Protezione Civile e Tutela del Territorio e Carlo Caldironi consigliere delegato alla Mobilità e Viabilità, Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici. "Comprensibilmente la cittadinanza di Tivoli, vedendo bruciare la propria montagna - aggiungono - ha manifestato sgomento e sconforto per i quali si esprime massima condivisione e solidarietà. Si evidenzia non di meno che con il passare dei giorni si stanno sviluppando iniziative per risanare il danno ambientale provocato". (segue) (Com)