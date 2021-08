Afghanistan: Bergamini (FI), con intempestivo e caotico ritiro tutto Occidente debitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento Deborah Bergamini scrive su Facebook: "con questa intempestiva e caotica operazione di ritiro tutto l’Occidente è debitore di un Paese e della sua popolazione perché ha costruito i presupposti di un cambiamento che poi non è stato in grado di avallare e realizzare. Avremmo dovuto accompagnare ancora il processo di consolidamento della democrazia e di normalizzazione. Ora non possiamo restare a guardare e, la comunità internazionale sotto l’egida della Nato, deve promuovere azioni volte a garantire la sicurezza per la popolazione minacciata dall’integralismo talebano. È necessario agire subito soprattutto per mettere in salvo le donne, che verranno private di tutti quei diritti conquistati, a fatica, in questi venti anni".(Rin)