Roma 2021: lista Pdf per Cenciotti, "la famiglia al centro delle proposte per la città"

- Riportare la famiglia al centro del dibattito politico: è il nucleo della proposta politica della lista Popolo della famiglia (Pdf) alle elezioni comunali di Roma, illustrato da Fabiola Cenciotti, capolista e candidata sindaca interpellata da "Agenzia Nova". La famiglia intesa come "diritto universale a nascere, come diritto ad avere una mamma e un papà, come diritto al sostegno dei più deboli" e come "contenitore di valori", quali "identità, accoglienza, sicurezza, protezione, vita, solidarietà e mutualità". La questione del calo delle nascite è inoltre un tema che Pdf intende affrontare, non con "elemosine di Stato", ma con "delle soluzioni ad hoc", che sono "le alternative all'attuale cultura di morte". Quelli della famiglia così intesa sono principi "non negoziabili" e che "devono essere reintrodotti e, gradualmente, riaffermati nel nostro dibattito politico", afferma Cenciotti. La parità di genere, secondo la candidata sindaca, passa "attraverso la parità di condizioni", e non con "declinazioni di genere maschile e femminile" e "con le quote rosa, che sono un dispositivo legale necessario", ma per il quale le aziende si sono "ritrovate, per legge a riempire dei cliché, delle caselle. (segue) (Rer)