Roma 2021: lista Pdf per Cenciotti, "la famiglia al centro delle proposte per la città" (2)

- Riguardo alle priorità da affrontare nei primi cento giorni, Cenciotti evidenzia "un bonus bebè di 2.500 euro, al netto della tassazione fiscale", anche se per combattere la denatalità è necessario anche "continuare con il reddito di maternità". È una proposta di legge di iniziativa popolare "che avevamo depositato alla Corte di Cassazione", e che consiste in "una somma mensile di mille euro, sempre al netto della pressione fiscale, che viene data per 12 mesi l'anno e per i primi otto anni di vita del figlio a tutte le mamme italiane - spiega Cenciotti - che scelgono di dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, come ho fatto io". Questo servirebbe non solo a combattere il calo delle nascite, ma anche "per fare uscire la donna da quello status sociale dove si è andata a infilare, di donna madre o donna lavoratrice". Infine come ultimo punto realizzare nei primi cento giorni, eventualmente come proposta anche dagli scranni dell'opposizione, "la parificazione delle scuole pubbliche e non statali alle scuole statali, fosse anche solo per frenare l'offensiva e il diffondersi delle ideologie gender", conclude Cenciotti. (Rer)