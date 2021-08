Bolivia: rapporto Cidh riscontra violazioni a diritti umani ed esecuzioni sommarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anez, seconda vicepresidente del Senato, aveva assunto prima la presidenza della Camera alta, quindi quella del Paese con i voti di un terzo del parlamento, dopo che gli esponenti del Mas avevano deciso di disertare i lavori. Poco dopo l'insediamento, però, tanto il Tcp quanto la dirigenza del Mas riconoscevano quella di Anez come una presidenza "de facto", non in violazione dell'ordinamento. Quello che l'attuale governo definisce il "colpo di Stato" risale all'autunno del 2019, con le denunce di presunte frodi operate dal Movimento per il socialismo (Mas) nelle elezioni presidenziali. Morales era risultato vincitore del primo turno del 20 ottobre, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. (segue) (Brb)